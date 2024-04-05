Удар российской объемно-детонирующей бомбы по району шахты Южнодонбасская-3 под Угледаром похоронил большую часть резерва главкома ВСУ Сырского. Боевики около недели назад были переброшены сюда, передает портал «Военное обозрение».

ВКС РФ использовали термобарическую авиабомбу для разрушения коммуникаций в шахте, которую ВСУ приспособили под опорный пункт. Мощный удар оставил боевиков под землей без малейших шансов выбраться наружу.

Напомним, Угледарское направление одно из ключевых на Донбассе. Там подразделения морской пехоты удерживают большую часть ключевых высот. Им регулярно оказывается поддержка артиллерии и авиации.

Авиабомбы ОДАБ-500 являются разновидностью термобарических боеприпасов, которые при взрыве распрыскивают воспламеняющуюся смесь, мгновенно повышающую температуру в месте удара до 3000 градусов.