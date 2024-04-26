Узбекистан привлекает российских туристов красотой природы, восточной культурой и архитектурными памятниками. В 2023 году страну посетило более 714 тысяч граждан РФ. Данный показатель вырос на 25.8 % в сравнении с 2022 годом.

Билет из Москвы в Ташкент стоит порядка 20 тысяч рублей. Как рассказала путешественница из России Елена Лисейкина поделилась в своем блоге впечатлениями от посещения Узбекистана.

По словам россиянки, стоимость товаров в стране сравнительно недорогая. На узбекских рынках принято торговаться, поэтому порой может повести приобрести товар ниже его стоимости. Туристку из России восхитила узбекская расписная посуда, одежда с узорами, ковры.

Кроме того, Елену поразило гостеприимство местных жителей. Также, по ее словам, она спокойно гуляла по улицам, как в дневное, так и в вечернее время, чувствуя себя в безопасности.