С начала года российские банки выдали больше 350 тысяч кредитов на покупку автомобилей. Общая сумма выданных россиянам автокредитов превысила 500 млрд, что стало рекордом за всю историю автокредитования в России.

По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года показатели выросли вдвое. Растущий спрос на автокредиты эксперты объясняют увеличением объемов поставок в Россию китайских автомобилей. К тому же многие стараются купить и оформить автомобиль до изменения правил расчета утилизационного сбора, которое, полагают многие, повысит стоимость ТС.

Эксперты считают, что по итогам года авторынок вернется улучшит докризисные значения 2021 года. И такой прогноз дается, несмотря на жесткие условия кредитования. В 2023 году для борьбы с инфляцией Центробанк поднял ключевую ставку до 16%. С того времени он удерживает ее на данном уровне. Вслед за повышением ключевой ставки банки подняли проценты по займам. В итоге в начале апреля ставка по автокредитам фиксировалась на уровне 16-17% на новые ТС и 20-22% на подержанные.