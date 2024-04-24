ФПК перед сезоном отпусков показала обновленный турпоезд «Жемчужина Кавказа», который впечатлит туристов прачечной, спа и вагоном-душевой.

Репортеры смогли оценить обновления турпоезда на Казанском вокзале столицы. В вагоне-душевой гигиенические процедуры могут проводить одновременно два десятка пассажиров. В составе поезда есть вагон-спа с инфракрасной сауной. За энергоснабжение отвечает специальный вагон-электростанция. А весело провести время можно в вагоне-баре.

Кроме спа-вагона в состав поезда включена прачечная, поэтому пассажиры могут в пути воспользоваться услугой стирки и глажки вещей. В вагоне-ресторане предлагают блюда традиционной кавказской кухни. Состав сформирован из пяти вагонов-купе, четырех спальных, двух вагонов-люкс и штабного вагона.