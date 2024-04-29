Москва нашла эффективный способ ответить западным странам на заморозку своих активов на территории США и Европейского союза. Решением суда в России было заблокировано все имущество американского банка JPMorgan Chase. Об этом в своем материале сообщает издание Sohu.

«Россия наконец сделала ход – теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению», – написал автор статьи.

Сообщается, что российский суд принял решение о заморозке всех активов американского банка JPMorgan Chase, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской дочерней компании данного конгломерата. Данное решение было принято после того, как стало известно, что американский банк собирается уйти с российского рынка на фоне принятого в США закона, разрешающего конфискацию активов Москвы в стране.