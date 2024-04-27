Глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл главную причину, по которой ВСУ убрали с передовой американские танки «Абрамс». Все дело в том, что после уничтожения российскими ВС нескольких таких боевых машин акции производителей стали стремительно падать.

Рогов пояснил, что продавать танки, которые уязвимы перед копеечными беспилотниками и так хорошо горят на поле боя на Украине, стало продать гораздо сложнее. Поэтому США решили не рисковать и без того подмоченной репутацией своей бронетехники и приказали Киеву спрятать «Абрамсы» подальше.

«Резко упали акции производителей танков Abrams. Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая и не поражаемая. Здесь ничего личного, просто бизнес, просто маркетинг», – заявил Рогов.

Ранее агентство AP сообщило, что танки Abrams M1A1 пришлось отвести от линии соприкосновения из-за уязвимости перед российскими дронами-камикадзе. Эту информацию позже подтвердил и депутат Рады Максим Бужанский.