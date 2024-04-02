Украинские боевики попытались атаковать центральную часть села Работино в Запорожской области, но попытка была пресечена российскими подразделениями. О событиях на одном из самых горячих участков фронта рассказал глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

С 29 февраля, по информации Минобороны России, российские военнослужащие уверенно удерживают южную и центральную части населенного пункта. Они закрепились там, выбив боевиков ВСУ из опорных пунктов. Но ВСУ не оставляют попыток снова восстановить контроль над всем селом.

Только за последние 24 часа они дважды пытались атаковать российские позиции, но встретили жесткое сопротивление, понесли потери и были вынуждены бежать, отказавшись от намерения перейти в контрнаступление, цитирует Рогова РИА Новости.