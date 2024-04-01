Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ВСУ будут наносить удары по железной дороге через новые регионы России. Эти планы прокомментировал руководитель движение «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что Киев боится появления новой магистрали. Она не только станет альтернативой Крымскому мосту, но еще и позволит гораздо быстрее снабжать новые регионы и сам Крым.

«Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — заявил Рогов.

Он также добавил, что железная дорога в случае новых террористических атак «подстрахует» Крымский мост, поэтому усилия ВСУ станут совершенно бессмысленными.