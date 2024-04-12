На Украину под видом наемников прибывает большое количество военнослужащих ВС Польши. По прибытию они сразу начинают проводить занятия по боевому слаживанию, чтобы вступить в противостояние с ВС РФ, заявил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Пока эти так называемые «наемники» приезжают подразделениями в пределах роты. Спустя месяц они заменяются другой группой. Подобная подготовка осуществляется для возможного введения польского контингента на территорию Украины.

Сейчас, отмечает Рогов, на Ореховском направлении в Запорожской области находится не менее ста польских военнослужащих. Об этом ему сообщили местные жители, которые следят за действиями ВСУ.

Напомним, о вводе своих войск на Украину регулярно упоминает и президент Франции Эммануэль Макрон. Предполагается, что подразделения французских ВС могут разместиться в Киеве и Львове.