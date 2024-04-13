Украинские боевики осуществили обстрел населенного пункта Токмак в Запорожской области. Как сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, под завалами разрушенных жилых домов еще могут находиться люди. Он подчеркнул, что на данный момент известно о шести погибших мирных жителей.

«Пока, предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», – сказал Рогов, добавив, что разбор завалов в Токмаке до сих пор продолжается.

Ранее сообщалось о десятках получивших серьезные ранения мирных жителей многоквартирных домов в Токмаке, разрушенных в результате обстрела со стороны ВСУ. Как заявили губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, обнаружены тела погибших людей, среди которых был один ребенок. Балицкий добавил, что всем родственникам погибших и пострадавшим жителям Токмака местными властями будет оказана вся необходимая помощь.

В результате атаки ВСУ на район, где проживают мирные граждане, 25 частных домовладений и 9 многоквартирных домов остались без газоснабжения.