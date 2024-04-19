История с подготовкой покушения на украинского лидера Владимира Зеленского очень напоминает сценарий голливудского триллера. Это для него весьма опасный знак, заявил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что Запад вполне может устранить неугодного Зеленского, надоевшего США и НАТО своими претензиями и обвинениями. Причем виноватой в этом попытаются сделать Россию.

Рогов также припомнил сериал «Мадам госсекретарь», в котором глава украинских националистов Олег Зелинский был использован, чтобы спровоцировать ядерное противостояние. Однако закончилось для него все очень плохо.

Рогов обратил внимание, что фамилия персонажа созвучна с Зеленским, поэтому и президента Украины может ожидать та же участь.

Напомним, что прокуратура Польши сделала заявление о задержании гражданина страны, который собирал данные для организации покушения на Зеленского. При этом сообщается, что это якобы было задание России.