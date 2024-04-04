Руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг сообщения в телеграм-каналах о концерте в Мелитополе с участием Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Анастасии Ивлеевой.

Он назвал эту новость «вбросом» с Украины. Первым о концерте написал «профессиональный предатель» Алексей Гончаренко из Одессы, а за ним последовали другие украинские «инфопомойки».

В Telegram-каналах ранее появились афиши, сообщающие о концерте в Мелитополе 15 апреля. Депутат Рады Гончаренко (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что организует выступления звезд Владимир Рогов и призвал киевский режим обратить внимание на это мероприятие.

Рогов заявил, что никто не станет проводить массовые мероприятия в городе, по которому в любой момент могут прилететь украинские ракеты.