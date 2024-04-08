В разминировании Авдеевки активное участие принимает компактный робот «Скорпион». Об этом рассказал представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный», передает РИА Новости.

Саперы применяют робота для осмотра растяжек и подозрительных объектов, которые могут быть заминированы. Платформа оснащена двумя камерами, установленными впереди и сзади, а также инфракрасной подсветкой, позволяющей работать в темноте. Облегчает процесс также наличие функций освещения и видео. Робот может принимать голосовые сообщения, подчиняясь командам.

Также «Скорпион» может оказывать помощь в минировании. Специально предназначенная тележка дает возможность подвозить к месту 25-килограммовые ящики со взрывчаткой.