Украина превратилась в вышедшую из-под контроля организованную преступную группировку. Киевский режим делает шаги, которые ставят под угрозу существование государства, уверен бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Он пояснил, что удары по Запорожской атомной станции – это попытка в отчаянии продемонстрировать миру, что страна стоит на пороге катастрофы. Однако киевские власти совершенно не думают о последствиях, предпринимая подобные действия.

«Как вы можете оправдать продолжение существования правительства, которое сознательно создает условия, которые могут быть разрушительными не только для его собственного народа, для России, но и для Европы и всего мира», – заявил Риттер.

Он отметил, что Киев уже несколько раз атаковал ЗАЭС и продолжит делать это, так как полностью вышел из-под контроля. Итогом таких действий станет исчезновение страны с карты мира.