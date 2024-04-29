ВС России будут сбивать ракеты Storm Shadow на Украине быстрее, чем Великобритания их производит. Кроме того, уничтожение этих боезарядов обойдется РФ дешевле, чем Лондону – их изготовление, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Так он прокомментировал высказывание главы британского Минобороны Гранта Шаппса о новых поставках для Украины. Министр заявил, что предприятие, занимающееся производством крылатых ракет, специально перейдет на военные рельсы, чтобы снабдить Киев необходимым количеством боезарядов.

«Русские могут сбить их быстрее, чем вы сможете их произвести. За небольшую часть стоимости, которую вы платите за их создание», — цитирует Риттера РИА Новости.

Также бывший американский военный заявил, что Шаппсу стоило бы поменьше писать в интернете, а заниматься своими прямым обязанностями. Так как британская армия настолько слаба, что всего за неделю была бы разбита российскими войсками.