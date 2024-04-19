Уже три элитных подразделения ВСУ отказались вести боевые действия за Часов Яр, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что три лучшие бригады были направлены в город, чтобы сдерживать натиск ВС РФ. Однако 67-я и подразделение нацистов из «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) заявили, что воевать не хотят, а 25-я бригада приняла решение сдаться.

Подобные действия элитных подразделений окончательно уничтожают единство украинской армии. В какой-то мере этому способствуют российские ВС, которые перемалывают все больше боевиков, нанося удары планирующими бомбами. ВСУ стремительно движутся к коллапсу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что об освобождении Часова Яра говорить еще рано. Однако бои в окрестностях города уже идут и скоро он перейдет под контроль России.