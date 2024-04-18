Один из крупнейших отечественных ритейлеров «Магнит» создал собственную лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) AI.Lab, главная задача которой будет заключаться в разработке и внедрении передовых технологий на основе генеративного ИИ. Об этом сообщают представители компании в пресс-релизе, опубликованном на сайте ритейлера.

«Специалисты лаборатории сосредоточатся на создании решений в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разработке виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями», – сообщает пресс-центр «Магнита».

Руководство ритейлера надеется, что внедрение новых технологий на основе ИИ поможет повысить уровень клиентского сервиса и общую эффективность компании. Специалисты AI.Lab будут внедрять в магазинах «Магнит» систему компьютерного зрения, которая поможет определить оптимальное количество тележек и корзин для торгового зала.