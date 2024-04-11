Известный голливудский актер, 74-летний Ричард Гир появился на благотворительном вечере City Harvest Gala 2024, проходящем в Нью-Йорке, в компании своей супруги Алехандры Сильвы. Супруги редко выходят вместе в свет, но на этот раз решили сделать исключение. Алехандра является третьей супругой знаменитого артиста и на 33 года моложе его.

Ричард Гир надел на мероприятие классический черный костюм и светло-голубую рубашку. В качестве обуви артист выбрал черные ботинки из замши. 41-летняя Алехандра сделала ставку на популярный в нынешнем сезоне среди звезд total black. Она вышла в свет в корсетном платье с прозрачным верхом и многослойным низом из легкого шифона. Ярким акцентом стал блестящий серебристый клатч, сочетающийся с массивными серьгами и ожерельем. Ричард крепко обнимал супругу и постоянно смотрел на нее влюбленным взглядом.

Ричард Гир и Алехандра Сильва отметили уже шестую годовщину свадьбы. Супруга подарила актеру двоих детей. В 2018 году она родила сына Александра, а через год вновь стала матерью еще одного мальчика, однако имя ребенка звездное семейство не разглашало.