Российские туристы начали чаще ездить в европейские страны. Наиболее популярные направления, которые выбирают граждане Российской Федерации, это Италия, Франция, Черногория и Кипр. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли.

«Мы фиксируем возвращение интереса к Европе. Заявки на туры туда приходят ежедневно, но это все равно не тот уровень, который был у нас до пандемии. Все-таки Европа теперь – это не массовое направление выезда», – сообщает представитель туроператора «Интурист».

Европейские страны не могут пока конкурировать по популярности с Турцией или Египтом, но спрос на туры в Черногорию или на Кипр постоянно растет. Многие туристы заказывают комбинированные туры, чтобы за один раз посетить сразу несколько стран. Чаще всего российские туристы выбирают туры по Италии и Франции.

Рост популярности туров в европейские страны связан и с началом выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации в Болгарии и Румынии. В настоящий момент для заказа доступно 35 вариантов экскурсионных туров в Европу.