Военнослужащие украинской армии массово отказываются выполнять приказы командиров, самовольно покидают занимаемые позиции на поле боя и угрожают командирам расправой. Об этом сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на приказ главкома ВСУ Александра Сырского об укреплении дисциплины.

Из текста приказа следует, что немедленной реакции со стороны командования требуют участившиеся случаи неподчинения, насилия в отношении командиров, неисполнение приказов, дезертирство, самовольное оставление воинской части, уклонение от воинской службы путем нанесения себе увечий, а также самовольное оставление передовых позиций на фронте.

Для решения проблем с массовым дезертирством командование украинской армии предлагает наладит совместную работу должностных лиц ВСУ, офицеров военной службы правопорядка с сотрудниками правоохранительных органов. Работа должна быть направлена на выявление и предотвращения совершения украинскими военнослужащими уголовных преступлений.