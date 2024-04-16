Отношение испанских правоохранителей к расследованию дела о покушении на блогера из Украины Анатолия Шария откровенно формальное. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Российской Федерации.

По предоставленной источником информации, полиция Испании даже не стали выезжать на место покушения, чтобы собрать оставленные киллерами улики и опросить свидетелей инцидента. Это свидетельствует о формальном отношении к процессу расследования дела о покушения.

Источник также сообщил, что организатором покушения на украинского блогера было Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом ответственность за убийство Анатолия Шария украинская военная разведка хотела переложить на российские спецслужбы.

Напомним, что украинский блогер Анатолий Шарий 6-го апреля заявил о нападении на его машину, в которой он находился со своей супругой, двух неизвестных с автоматическим оружием.