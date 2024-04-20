Операторы беспилотников ВСУ при выездах на позиции маскируются под мирное население Харькова. Они надевают гражданскую одежду и используют обычные легковые авто, рассказал РИА Новости командир российских артиллеристов.

Военнослужащий отметил, что при внимательном отслеживании гражданских авто можно увидеть, что под одеждой у «мирных» украинцев бронежилеты и оружие.

Также он отметил, что с тех мест, в которые прибывают прикидывающиеся гражданскими боевики ВСУ, взлетают разведывательные беспилотники, которые вычисляют позиции ВС РФ.

Напомним, ВСУ не выпускают гражданское население Часова Яра. Они надеются использовать мирных жителей в качестве живого щита во время наступления российских войск.