Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался ехать в Лондон в качестве посла Украины и уже месяц содержится под стражей, сообщил киевский телеграм-канал «Резидент».

Авторы публикации ссылаются на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что глава киевского режима опасался военного бунта и поэтому Залужного задержали. От него требуют дать согласие на работу в Лондоне и отказаться от притязаний на президентский пост.

Бывший главком находится под усиленной охраной, его никуда не выпускают. Причем никакой официальной информации о задержании генерала не поступало.

Напомним, Залужный в день своего увольнения полностью исчез из информационного пространства. Лишь 23 апреля в Лондоне сообщили о согласовании назначения генерала на должность посла Украины. Однако пока возникают сомнения, что экс-главком отправится в Великобританию.