В итальянском городе Кальяри местные жители смогли посмотреть документальный фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» 7-го апреля. Следующие показы пройдут в городах Генуя и Ористано 13-го и 14-го апреля соответственно. Режиссер и продюсер документальной картины Татьяна Борщ в беседе с корреспондентом RT рассказала о реакции итальянцев после просмотра кино.

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», – рассказала режиссер.

По ее словам, документальный фильм показывает историю конфликта, подтвержденную видеокадрами, снятыми очевидцами событий. Поэтому после просмотра картины у итальянцев было очень много совершенно разных вопросов. Один из местных жителей после просмотра фильма о Донбассе подошел к режиссеру, чтобы выразить свою благодарность. Также он попросил, чтобы режиссер обязательно продолжил свою работу, поскольку итальянцев интересует будущее Донбасса.