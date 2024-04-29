Журналисты агентства Reuters призвали западных союзников США и Киева не расслабляться из-за нового пакета военной помощи. Он представляет собой лишь временный «спасательный круг», который необходимо усиливать.

Решение США о выделении 61 миллиарда долларов стало, по мнению авторов, весьма важным достижением для Украины. Но эти средства не помогут ВСУ, если другие страны не дополнят американскую помощь.

Обозреватели отмечают, что необходимый для Киева объем военной помощи зависит от той стратегии, которую изберут руководство страны и командование ВСУ. Но если ориентироваться на расходы Москвы, то Украине нужно минимум 88 миллиардов евро. Именно столько она получила в прошлом году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе переговоров с Вашингтоном о поддержке Киева на протяжении 10 лет.