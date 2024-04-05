Репортеры МК побывали у сгоревшего «Крокуса» и рассказали об обстановке, которая царит вблизи концертного зала.

Сразу после теракта люди начали приносить к «Крокусу» цветы, поминальные свечи, мягкие игрушки, сладости, воздушные шары. Память погибших чтили не только на стихийном мемориале. Цветы оставляли вдоль автодороги на МКАДе, говорится в публикации. Через 2 недели живые цветы завяли, сильный ветер разбросал мягкие игрушки и перевернул емкости с букетами, белые воздушные шары сдулись.

Дежуривший поблизости полицейский рассказал репортерам, что дворники тут убираются ежедневно. Один из дворников-мигрантов очень удивился вопросу, почему он не убирает завядшие цветы. Он признался, что не знает, куда их убрать.

Поблизости от стихийного мемориала работает мобильный пункт Красного Креста, стоит «скорая», продолжает функционировать штаб для пострадавших и родных погибших. Охранник штаба сообщил, что на месте теракта работают следователи, поэтому пропускают людей строго по паспортам.