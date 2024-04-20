Вооруженные силы Российской Федерации уничтожат западные истребители F-16 в случае их отправки на территорию Украины в течение нескольких дней вооруженного конфликта. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал немецкий журналист Юлиан Репке.

По его словам, западные истребители на территории Украины станут легкой мишенью для российской армии на фоне нехватки систем ПВО и боеприпасов к ним в рядах ВС Украины. Немецкий журналист почеркнул, что недавние удары ВС РФ по инфраструктурным и военным объектам, расположенным в разных областях Украины, подтверждают его слова.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нескольких прилетах российских ракет по территории Южного машиностроительного завода им. А. М. Макарова в Днепропетровске. Данное предприятие специализировалось на выпуске ракетно-космической технике. По информации подполья, мощности «Южмаша» украинская армия использует для ремонта тяжелой военной техники и выпуска БПЛА различных видов.