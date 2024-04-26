Известный рэпер Серега (Сергей Пархоменко) высказался о знаменитой песне, исполняемой российским певцом Ярославом Дроновым. Серега считает, что в композиции «Встанем» SHAMANу следует исправить одну из строк. Своим мнением по данному поводу рэпер поделился в беседе с журналистами News.ru.

Серега отметил, что строчка «… и песню затянем» является несовместимой со всем поэтическим посылом патриотичной композиции. Артист уверен, что эта фраза очерняет «высокий посыл» во всей песне.

«”Встанем”— шикарная песня. Но строку ”…и песню затянем” я бы поправил, да простит меня Ярослав», – отметил Серега.

Помимо критики рэпер все же похвалил SHAMANа, подчеркнув, что хорошие патриотические песни в нашей стране пока не исполняет никто. Однако культурное пространство нашей страны еще не полностью доросло до таких композиций. Но, по словам Сереги, он верит, что в скором времени в России все же зародится культура, значительно отличающаяся от коллективного Запада.