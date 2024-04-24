В эфире подкаста The Download известный рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал свой конфликт с неизвестным мужчиной, который якобы домогался его супруги модели Бьянки Цензори. Об этом в своем материале сообщает издание The Mirror.

По его словам, в действительности он не был свидетелем инцидента с приставаниями к его супруге. Он узнал о домогательствах после общения со своей женой. Бьянка Цензори пожаловалась своему мужу, что неизвестный мужчина приставал к ней во время ее визита в уборную.

«Я не видел этого сам. Когда она начала объяснять мне что произошло, я пошел искать его и разговаривать с охраной», – заявил рэпер.

Канье Уэст отметил, что он нашел обидчика своей супруги и подошел к нему поговорить. Однако в результате беседы ему пришлось «уложить обидчика своей супруги». По словам журналистов издания TMZ со ссылкой на показания очевидцев, мужчина столкнулся с супругой Канье Уэста в вестибюле отеля, после чего сел за столик к своим друзьям и брату-близнецу. Рэпер подбежал к столику, где сидели мужчины и ударил одного из братьев по лицу, причем удар получил невиновный близнец.