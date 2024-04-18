Ремонт на кухне в старом британском доме обогатил владельцев, нашедших там сокровища

«Клад монет бедняка», обнаруженный под полом на своей кухне Бетти и Робертом Фуксами, как ожидается, будет продан на аукционе по меньшей мере за 35 000 фунтов стерлингов (порядка 4 млн. руб.). Источник: The Guardian.

Планируя ремонт, супружеская пара из Дорсета готовилась к расходам. Но, неожиданно для них, это занятие оказалось прибыльным после того, как супруги обнаружили в подполье кухни более 1000 монет XVII века.

Бетти и Роберт Фукс выламывали бетонный пол на кухне, чтобы увеличить высоту потолка в своем фермерском доме в графстве Дорсет, когда Роберт, инженер-агроном, обнаружил под основанием пола разбитую глазурованную керамическую чашу, полную 400-летних монет.

Супруги сообщили о кладе местному офицеру по находкам (древним), и монеты были отправлены в Британский музей для очистки и идентификации. И вот теперь эти монеты, известные как «клад бедняка», выставлены 23 апреля на аукционы Duke’s в Дорчестере и Дорсете.

Старый дом

Бетти Фукс, работающая патронажной медсестрой британской Национальной службы здравоохранения, сообщила: «Этому дому 400 лет, поэтому работы нам предстояло много. Мы сняли всю обшивку полов и потолков, вернули обратно каменные стены. Затем решили понизить пол первого этажа, сделать потолки повыше».

«В тот вечер я была на выезде с детьми, а мой муж углублял пол киркой, когда позвонил мне и заявил, что нашел что-то. Он сложил все найденные монеты в ведро. Подумать только, если бы мы не захотели сделать углубить пол, этот клад бы по-прежнему оставался бы спрятанным. Я думаю, что зарывший эти монеты человек намеревался забрать их, но так и не получил этой возможности».

«Клад бедняка», обнаруженный еще в октябре 2019-го, содержал золотые монеты Якова I и Карла I, серебряные полукроны, шиллинги и шестипенсовики, а также серебряные шиллинги и шестипенсовики Елизаветы I, Филиппа и Марии.

Джулиан Смит, специалист по аукционам Duke, заявила: «Тот коттедж расположен в небольшой деревушке на западе Дорсета и представляет собой длинный дом XVII века. Нынешние владельцы приобрели эту недвижимость в 2019 году и запустили масштабный проект реконструкции».

«Современный бетонный пол был полностью удален, после чего владельцы начали работы по углублению пола на полметра, чтобы обеспечить большую высоту нижнего этажа здания. В некоторых местах под бетоном были старые каменные плиты, но место, где обнаружился клад, представляло собой просто землю».

«Более трех лет эти монеты находились в Британском музее, где выполнялась их идентификация и очистка. Специалисты музея считают, что все монеты из «клада бедняка» были зарыты в одно время».