20 апреля жители Москвы и Ярославской области смогли наблюдать за удивительным северным сиянием. Это природное явление возникло в результате магнитных бурь. Однако, как отмечают ученые, период таких природных явлений может быть небезопасным для человека.

Еще советскими специалистами было проведено исследование относительно влияния полярных сияний на работу головного мозга человека. Ученые выяснили, что определенные формы полярных сияний могут издавать частоту, близкую к ритмам головного мозга человека. Таким образом, могут возникать сбои в его работе, что приводит к ухудшению самочувствия у людей. Кроме того, яркие вспышки алого цвета имеют аналогичную работе головного мозга частоту. В результате этого, у людей обостряются хронические недуги, человек может испытывать головокружения, головные боли и даже припадки, подобные эпилептическим.

Именно поэтому в период возникновения подобных природных явлений многие люди наблюдают резкое ухудшение самочувствия.