15 апреля советская и российская певица Алла Пугачева отмечает свое 75-летие. Свой день рождения знаменитость встретила не в России, так как после начала специальной военной операции артистка уехала из страны вместе со своими младшими детьми и супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом в РФ).

Издание РБК решило опубликовать в честь именин знаменитой певицы самые знаменитые ее высказывания. Журналисты сделали подборку самых ярких фраз Пугачевой о детстве, творчестве о полученном «титуле – Примадонна».

«Я никогда не знала, сколько у меня денег, куда они уходят. Но я знала, что работаю и что деньги у меня должны быть», – заявила Алла Борисовна в одном из своих интервью.

Во время интервью художественному руководителю театра имени М.Н. Ермоловой Олегу Меньшикову Алла Пугачева рассказала, какой застенчивой была в детстве.

«С детства я была так закомплексована и застенчива — типичный интроверт. Общение давалось мне с большим трудом. И для того чтобы преодолеть себя, я шла в компанию ребят и внушала себе: “Ты главная, ты крутая”», – отметила певица.

Журналисты РБК взяли цитату Примадонны о ее характере, когда она упомянула об этом в интервью издания «7 дней»: