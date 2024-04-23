Украинские граждане в Варшаве не смогли получить свои готовые загранпаспорта. В частности, проблемы с получением возникли именно у мужчин призывного возраста. В организации, где осуществлялась выдача украинцам документов, собралась огромная очередь. Соответствующую информацию сообщают авторы Телеграм-канала Readovka.

«В паспортном сервисе не выдают документы украинским мужчинам. Первые проявления недовольства брошенных украинцев уже начались», – говорится в посте.

Отмечается, что украинские мужчины заблокировали вход в кабинки, где проводится выдача паспортов. Они обосновывают свои действия тем, что должны получить свои документы, иначе никого не пропустят. Сотрудники паспортного сервиса опасаются, что украинцы решат забрать свои документы штурмом.

Интересен тот факт, что женщины и дети могут получить документы без проблем. А мужчинам сотрудники паспортного сервиса не выдают паспорта, объясняя, что не могут этого сделать из-за «сбоя в системе».

Напомним, киевский режим ужесточил закон о мобилизации. Украинские посольства в европейских странах получили указ прекратить выдачу паспортов украинским мужчинам призывного возраста. Такую информацию сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ссылаясь на проверенные источники.