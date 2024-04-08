Несколько расчетов реактивных систем залпового огня «Град» устроили боевикам ВСУ «огненную карусель» в Донбассе, сообщило военное ведомство РФ.

В Минобороны разъяснили, что данная тактика представляет собой непрерывное ведение огня по позициям противника с использованием РСЗО, ствольной артиллерии и других видов вооружений.

Испытав на себе такую тактику, противник выбивается из сил, он уже не в состоянии оказывать сопротивление. Сразу после этого начинается второй этап атаки, пояснили в министерстве.

Также ведомство уточнило, что удары по позициям ВСУ наносились на Артемовском направлении 4-й отдельной мотострелковой бригадой группировки войск «Юг». В результате были поражены скопления личного состава противника, несколько опорников и замаскированных позиций.