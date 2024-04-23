За минувшие сутки расчеты российских FPV-беспилотников более 20 раз атаковали позиции противника в Запорожской области. Минобороны опубликовало видео нескольких эпизодов, сделанные атакующими ВСУ дронами.

На одном из них операторы БПЛА получили координаты вражеского опорника и навели беспилотники прямо на блиндаж, в котором находился личный состав. Атака оказалась крайне успешной. Спастись после взрыва удалось всего нескольким боевикам, однако их ликвидировали квадрокоптеры с функцией сброса взрывных устройств.

Ранее под Соледаром отличились также разведчики из Тулы, осуществляющие управление FPV-дронами. Они уничтожили пехотное подразделение ВСУ. Причем боевики противника своевременно заметили беспилотник и до последнего пытались его сбить. Но мастерство операторов позволило БПЛА увернуться от выстрелов и достичь цели.