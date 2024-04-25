На Донецком направлении расчет зенитной установки ЗУ-23 разобрался с пытавшимся атаковать российские позиции гексакоптером ВСУ «Баба Яга».

Военнослужащий с позывным «Каир» рассказал, что этот тяжелый дрон опасен своей способностью нести сразу несколько 82-мм мин, которые после сброса могут поражать и боевую технику, и личный состав. Поэтому необходимо стараться своевременно обнаруживать и сбивать беспилотник.

Что, собственно, и было сделано в представленном на видео эпизоде. В ходе ночного дежурства военнослужащие выявили летящий на позиции ВС РФ гексакоптер и открыли по нему прицельный огонь. В результате «Баба Яга» взорвалась в воздухе и рухнула на землю, не долетев до цели.