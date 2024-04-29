Расчет российского ЗРК С-400 «Триумф», которым командует гвардии подполковник Алексей Одегов, уничтожил украинские боевой самолет. Благодаря этому удалось не только успешно выполнить боевую задачу по уничтожению техники противника, но и избежать жертв среди мирного населения, по которому Киев регулярно наносит удары.

«В ходе выполнения боевых задач под руководством гвардии подполковника Одегова расчет зенитного ракетного комплекса С-400 уничтожил истребитель воздушных сил Украины, а также более 30 снарядов реактивных систем залпового огня», — говорится в заявлении Минобороны России.

Напомним, ВСУ с нетерпением ждут получения истребителей F-16 от Запада, возлагая на них большие надежды. Однако эксперты уже сейчас заявляют, что эти самолеты ничем не помогут Киеву. В распоряжении ВС РФ имеется современное оборудование для обнаружения и уничтожения американских воздушных машин.