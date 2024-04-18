Российские зенитно-ракетные комплексы отлично справляются с уничтожением ракет и других средств поражения западного образца. Об этом на кадрах от Минобороны РФ рассказал заместитель командира батареи ЗРК с позывным «Бык».

Он сообщил об уничтожении американской ракеты ATACMS в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении Комплекс «Бук-М2» идентифицировал этот боезаряд по техническим характеристикам, после чего был получен приказ его ликвидировать.

Военный рассказал, что никаких сложностей в уничтожении западных ракет у российских бойцов не возникает, ЗРК справляются с решением даже самых сложных задач. В том числе и с поражением ракет западного производства.