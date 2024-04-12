Артиллерийское подразделения костромских десантников точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили вышку с ретрансляторами для беспилотников украинской армии.

Минобороны РФ сообщило, что боевики установили ретрансляторы на вышку мобильной связи. Это позволяло увеличить дальность действия беспилотных аппаратов. Но российская система РЭБ обнаружила сигналы, исходящие от объекта и вычислила его местоположение.

Данные сразу же передали десантникам, которые задействовали ПТРК «Фагот». С дистанции в 8 километров противотанковая управляемая ракета точно поразила цель, ретранслятор успешно ликвидирован.

Ранее сообщалось, что к северо-западу от Авдеевки были обнаружены артиллерийские установки противника, по которым ВС РФ нанесли удар из САУ «Гиацинт-С». Средства объективного контроля подтвердили точное попадание и уничтожение целей.