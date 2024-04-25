Бойцы группировки ВС РФ «Центр», которые уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» американский танк Abrams на Украине, вели за ним целенаправленную охоту. Она заняла три дня, сообщило Минобороны России.

Военнослужащие хотели уничтожить боевую машину, однако украинские танкисты действовали грамотно и надежно защищали американскую технику. Они хорошо маскировались, постоянно меняли позиции. Поэтому пришлось установить за ними наблюдение, рассказал командир отряда спецназа с позывным «Игла».

В итоге бойцы выследили Abrams. Ранним утром третьего дня они обнаружили танк и нанесли по нему точный удар. Боевики ВСУ ничего не смогли ему противопоставить.

Напомним, под Авдеевкой танки Abrams уничтожались не только БПЛА «Ланцет», но и артиллерийскими установками, а также противотанковыми ракетными комплексами и РПГ-7.