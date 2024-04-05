Пулеметчик штурмового подразделения российской армии Родимир Максимов двое суток удерживал позиции, отразив 5 вражеских атак и уничтожив три десятка боевиков ВСУ. О его подвиге в новом репортаже рассказало Минобороны РФ.

В официальном тг-канале МО сообщает, что Родимир Максимов с позывным Бурхат участвовал в захвате вражеского опорника вблизи Новомихайловки на Марьинском фронте. Пулеметчик обошел вражеский опорник с фланга, застрелил трех боевиков, тем самым упростив работу штурмовиков по захвату опорника ВСУ. Бурхат получил ранения в руку и ногу, но продолжил выполнять задачу.

Двое суток он оборонял захваченные позиции. В том числе уничтожил из пулемета Калашникова БМП со штурмовиками ВСУ, которые пытались отбить опорник. Бархат сорвал еще три попытки врага атаковать под прикрытием танков и БТР. Пулеметчик сражался до прибытия подкрепления с группой эвакуации. За героизм и мужество пулеметчик Максимов представлен к госнаграде.