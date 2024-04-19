ВС России нанесли сокрушительные удары по железнодорожной станции в Днепропетровске и тем самым заблокировали логистику ВСУ. На восстановление ж/д путей Киеву теперь потребуется минимум неделя, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Железнодорожная станция длительное время оставалась стратегически важным объектом украинской логистики. Она использовалась для переброски в зону проведения специальной военной операции вооружения, техники, боеприпасов и личного состава.

Можно предсказывать, что Киев будет пытаться как можно быстрее восстановить данный объект, однако даже по самым скромным оценкам у него на это уйдет не менее недели.

Ранее ВС РФ ударили еще по одному важному логистическому объекту в Одесской области. Железнодорожный мост, который связывал порт Черноморска (Ильичевска) с Одессой, также использовался для доставки западных вооружений. Сейчас он практически полностью разрушен.