Российские ВС нанесли новый ракетно-бомбовый удар по Украине. Целями снова стали объекты военной и энергетической инфраструктуры. Так, в Харьковской области в результате атаки была разгромлена подстанция им. Малышева, которая снабжала электроэнергией танковый завод.

После этого удара в мэрии Харькова предупредили о полном отключении света, поддерживать работоспособность энергосистемы больше нечем, так как все без исключения ТЭЦ выведены из строя. При этом в остальных регионах происходит практически то же самое, в Одессе, к примеру, сперва заявляли об уничтожении всех дронов, а затем вдруг выяснили, что энергетической инфраструктуре нанесен серьезный урон.

Военные объекты атакованы в уже упомянутой Одесской и Херсонской областях. Также мощным ударом поражен завод «Мотор-Сич» в Запорожье, который давно использовался исключительно для военных нужд.

Еще один массированный удар прилетел по харьковскому военному танковому училищу, где базировались иностранные инструкторы и высокопоставленные офицеры ВСУ.