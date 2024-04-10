Депутаты украинской Рады в первом чтении одобрили законопроект о мобилизации украинцев, отбывающих сроки в тюрьмах и колониях. Об этом пишет в авторском тг-канале украинский парламентарий А. Гончаренко* (*запрещен в РФ за терроризм и экстремизм).

Законопроект, который позволит отправлять на фронт заключенных, поддержали большинство украинских депутатов Рады – 281 парламентарий. Уточняется, что мобилизовывать и отправлять на передовую будут только тех украинцев, которые отбывают срок не из-за тяжкого преступления.

«Если хотят осужденные воевать, нужно им дать такую возможность», пишет Гончаренко* (*запрещен в РФ за терроризм и экстремизм). Он подчеркнул, что с тяжкой статьей на фронт не отправят.

Ранее депутатша Рады М. Безуглая сообщила о планах властей отбирать у украинцев «излишки» автомобилей. Если в семье две машины, одну могут забрать для нужд военных, пояснила она.