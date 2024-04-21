Владельцы китайских автомобилей в России чаще всего обращаются к специалистам СТО по вопросам связанных с ремонтом электронных систем, автоматических коробок переключения передач и узлов двигателя. Об этом в беседе с корреспондентом РБК Петербург рассказал управляющий СТО «Китаяна» Даниил Трегубенко.

По словам эксперта, в осенне-зимний период у многих китайских автомобилей возникают проблемы с электронными системами. Например, у автомобилей марки Dongfeng из-за низких температур часто выходят из строя лямбда-зонды, а владельцы машин марки JAC сталкиваются с проблемой выхода из строя антиблокировочной системы.

«Среди “лидеров” по проблемам с АКПП находится практически весь модельный ряд брендов JAC и KAIYI, у которых выходят из строя вариаторы. Во многих автомобилях Changan при длительном стоянии в пробке роботизированная коробка передач выдает ошибку перегрева или может уходить в аварийный режим», – рассказал Трегубенко.

Довольно часто у автомобилей китайских брендов случаются поломки в узлах двигателя. Например, автомобиль Chery Tiggo часто попадает на СТО с течью радиатора и для замены некачественного ремня ГРМ. Многие владельцы автомобилей марки Geely приезжают на замену узлов подвески в случае езды по грунтовым дорогам уже на пробеге в 20-40 тысяч километров.

До сих пор не решена проблема с кузовным ремонтом автомобилей из Китая. На складах в России отсутствуют многие запасные части, поэтому ремонт может затянутся на долгий период. При этом стоимость оригинальных запчастей довольно высокая.