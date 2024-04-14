Известный юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) решил ответить на критику журналистов и прочих комментаторов, уличивших его в отъезде из Израиля. Будучи в нетрезвом состоянии артист сообщил, что не планирует уезжать из Израиля. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях шоумена. На видеоролике артист предстал со стаканом в руке, в котором был алкоголь.

«Слушайте, успокойтесь, в Израиле я. И ведь отслеживают! Что же вы смотрите за мной? У вас новостей больше нет?!», – возмутился Галкин.

В Сети давно уже появилась информация, что Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и совместными детьми переехали из Израиля в Лимасол (Кипр), где у них есть собственные шикарные апартаменты неподалеку от моря. Но, судя по словам шоумена, он сейчас находится в Израиле и не планирует пока уезжать. Где сейчас Алла Борисовна с детьми, Галкин не уточнил.

Ранее Галкин опубликовал еще несколько видеозаписей, будучи “подшофе”. Он признался, что удалил первую видеозапись, в которой перепутал слова поддержки Израилю, по территории которого Ираном были нанесены ракетные удары.