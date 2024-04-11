В ночь на 11 апреля ВКС России нанесли удары по энергосистеме Украины и военным объектам ВСУ. Российские дроны и ракеты осуществили атаку на объекты энергосистемы, без которых не смогут функционировать предприятия по производству оружия на Украине и осуществляться военная логистика. Удары были зафиксированы в Киевской, Львовской и Харьковской области.

По информации военного блогера Алексея Суконкина, «много ракет долетело до Стрыя (город во Львовской области – ред.) на западе Украины». Он подчеркнул, что в российские силы ударили по объектам во Львовской области гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые практически невозможно сбить украинскими системами ПВО.

«А там очень много вкусных объектов, поражение которых больно бьёт больше по Европе, чем по самой Украине», – заключил Суконкин.

Как сообщают авторы Телеграм-канала «Военный осведомитель», российские силы нанесли поражение двум объектам критически важной энергоинфраструктуры во Львовской области.