Президент России Владимир Путин во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД РФ заявил, что коллективный Запад в условиях глобальных перемен мирового порядка пытается удержать свою гегемонию любыми способами, основной из которых – попытки раздробления России.

«А кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас… За счет России после её возможного ограбления», – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что российское государство, представляющее собой огромные территории и большой человеческий и природный ресурс, в сегодняшних условиях мешает Западу сохранять свое доминирование в мире. Поэтому одна из целей наших недоброжелателей ослабить нашу страну любыми способами, в том числе и путем дробления Российской Федерации.

Ранее Владимир Путин уже говорил о желании Запада сохранить свою гегемонию во всем мире. По словам российского президента, именно это и привело к возникновению конфликта на Украине.