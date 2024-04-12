Президент России Владимир Путин выразил согласие с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко о необходимости возвращения к стамбульскому договору с Украиной.

По словам Лукашенко, Москве и Киеву нужно извлечь тот документ, «положить его на стол» и далее уже «двигаться по нему».

«Да, и с ним работать», — подтвердил свое согласие российский лидер.

Переговоры в Стамбуле представители Украины и России вели еще в марте 2022 года. Но тогда стороны долгое время не могли прийти к общему знаменателю, а позже Киев под давлением западных «партнеров» вообще отказался от переговорного процесса.

Президент РФ неоднократно подчеркивал, что именно Украина саботировала дипломатическое урегулирование конфликта. Россия от него не отказывалась никогда.