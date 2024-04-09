На недавно построенном стартовом комплексе на космодроме «Восточный» за две минуты до запланированного старта был отменен первый пуск новой тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Команда «отбой пуска» прозвучала во время прямой трансляции со стартовой площадки, которую осуществляла госкорпорация «Роскосмос».

Повторный пуск ракеты был назначен на среду, 10 апреля. По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, первый пуск ракеты был остановлен автоматикой из-за сбоя в система наддува бака окислителя центрального блока. Поскольку в данной ситуации технический регламент предусматривает слив топлива, пуск ракеты был отменен. Об этом Борисов сообщил в Телеграм-канал «Госкорпорация “Роскосмос”».

Напомним, что в конце марта стало известно о завершении сборки тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Космическая головная часть, состоящая из разгонного блока «Орион» и макета полезной нагрузки, была состыкована с «пакетом» из трех ступеней носителя «Ангара-А5» 19 марта. При этом 8-го апреля государственная комиссия дала добро на первый пуск ракеты, который запланировали на 9-е апреля.